Ponterotto senza luce: nuovo blackout

Lunghe ore senza luce hanno messo a dura prova il quartiere Ponterotto di San Benedetto, dove un blackout improvviso ha lasciato senza corrente decine di famiglie per diverse ore, dal tardo pomeriggio di domenica fino, in alcuni casi, all’alba di lunedì. A provocare l’interruzione, secondo le prime verifiche dei tecnici, sarebbe stato un filo tranciato, che ha causato uno stop completo dell’alimentazione elettrica in buona parte della zona. Il blackout ha colpito numerose vie, con abitazioni completamente isolate e difficoltà crescenti per gli anziani soli o per chi utilizza apparecchi medici alimentati a corrente. Senza elettricità, molte famiglie si sono ritrovate impossibilitate a usare frigoriferi, telefoni fissi e dispositivi di comunicazione, mentre l’assenza di luce pubblica ha reso il quartiere più vulnerabile e inquieto per tutta la notte.

Fin dalle prime ore del pomeriggio sono partite decine di segnalazioni ai numeri di emergenza e al servizio di pronto intervento dell’azienda elettrica. Gli operatori hanno cercato di gestire la situazione nel minor tempo possibile, ma il guasto ha richiesto un lavoro complesso di individuazione e riparazione.

La corrente è tornata parzialmente solo in serata, mentre alcune vie sono rimaste ancora senza energia fino al mattino seguente.

Per garantire un minimo di continuità del servizio, nella tarda serata di domenica è stato attivato un camion con un generatore elettrico, posizionato in via Colle Ameno, una delle zone più colpite. Il mezzo ha consentito di alimentare le ultime abitazioni rimaste al buio in attesa del ripristino definitivo della linea.

Una soluzione temporanea, ma indispensabile per evitare ulteriori disagi alle famiglie ancora isolate. Non si tratta, tuttavia, del primo episodio che interessa la zona.

Negli ultimi mesi, infatti, si erano già verificati disservizi alla pubblica illuminazione, seppur di portata minore e limitati ai lampioni stradali. Stavolta, invece, l’assenza di corrente ha coinvolto direttamente le abitazioni, amplificando la percezione di fragilità di una rete che necessita di interventi strutturali e di un controllo più approfondito.

Il quartiere è tornato alla normalità solo nella mattinata di lunedì, ma restano le preoccupazioni dei residenti. La speranza è che, dopo questa lunga notte di buio e disagi, vengano avviate verifiche puntuali che a questo punto sono diventate piuttosto urgenti.

