Ponticelli sulla ciclabile, ci siamo: "Adesso risolviamo il problema"

Verso una soluzione definitiva la sistemazione dei due ponticelli di legno ammalorati lungo la pista ciclo pedonale sull’argine del fiume Tronto in territorio di Monteprandone, uno dei quali era rimasto chiuso per circa 5 mesi. Grazie all’interessamento dell’Amministrazione comunale, nonostante non fosse di propria competenza, sono stati trovati i fondi necessari per procedere alla messa in sicurezza delle due strutture che si trovano, rispettivamente, ai confini con San Benedetto a est e ai confini con Monsampolo a ovest. Il Genio civile ha disposto un contributo di 20mila euro e il Bim Tronto ne ha aggiunti altri 1500 ed a giorni avranno inizio i lavori con il coordinamento dell’ufficio tecnico del comune di Monteprandone. Va aggiunto che il ponticello sul versante sud, il più disastrato, è stato riaperto, ultimamente, con un intervento provvisorio del Comune con la realizzazione di un parapetto provvisorio al fine di garantire la sicurezza dei passanti, ma adesso sarà eseguito il lavoro definitivo. Sulla questione per mesi vi è stato un braccio di ferro tra Comune, Provincia e Regione Marche Genio Civile per stabilire la competenza e il finanziamento dell’intervento. Vi è stata anche una interrogazione al Consiglio Regionale presentata dai consiglieri del Pd, vi sono state le sollecitazioni della Fiab di San Benedetto e Ascoli e c’è voluto del tempo per trovare una quadra.

"La manutenzione delle opere che si trovano lungo la pista non è di nostra competenza –ribadisce il sindaco Sergio Loggi – ma poiché i problemi sono sorti nei due ponticelli nel tratto che attraversa il territorio di Monteprandone, ci siamo impegnati per risolvere il problema e ci siamo riusciti partendo con il primo contributo del Bim Tronto cui si è aggiunto quello più corposo del Genio civile. Importante era ottenere il risultato per una infrastruttura importante soprattutto nel periodo estivo". Marcello Iezzi