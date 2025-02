Ponticello chiuso da cinque mesi. Non si capisce chi deve sistemarlo

Ormai è braccio di ferro tra la Provincia di Ascoli e la Regione Marche sul caso del ponticello della ciclabile sull’argine del fiume Tronto in territorio di Monteprandone. Chiuso da quasi cinque mesi con un provvedimento del sindaco Sergio Loggi, poiché divenuto pericolante senza più un parapetto e con un vuoto sottostante di circa 5 metri, non si trova chi deve provvedere a ristrutturare l’opera. Intanto i ciclisti e i pedoni hanno rimosso le transenne e continuano a passare con tutti i rischi che ne possono derivare. Un lavoro che dovrebbe essere urgente, ma non si capisce chi deve provvedere.

Sul caso vi è stata anche una interrogazione dei consiglieri del PD al consiglio regionale, ma non si è cavato un ragno dal buco. La Regione Marche, servizio Genio Civile, ritiene che quel ponte è stato costruito nel 2011 dalla provincia di Ascoli che dovrebbe provvedere a risolvere la questione. Da Ascoli, invece, fanno sapere che con la legge n.13 del 3 aprile del 2015 molte competenze sono passate dalla provincia alla regione, in questo caso al Genio Civile e che quella pista non risulta nel patrimonio della provincia di Ascoli.

Sul caso si registra anche un intervento del segretario provinciale di Forza Italia, Valerio Pignotti che addossa ogni responsabilità al presidente Sergio Loggi e lo invita a non fare annunci ma a dar seguito alle sue responsabilità. I tecnici della provincia, invece, non hanno dubbi e precisano che quella infrastruttura non è una ciclovia ma una strada di ispezione del fiume Tronto e come tale di competenza del Genio Civile, che dipende dalla Regione.

"Forse è il caso che la Regione prenda il coraggio necessario per imporre al servizio Genio Civile di intervenire e mettere in sicurezza l’argine e la relativa strada di ispezione del Tronto – afferma Sergio Loggi – Sono 5 mesi che cerchiamo di avere risposte".

Marcello Iezzi