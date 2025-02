"Ponticello distrutto, ma nessuno interviene"

I cittadini tornano a puntare il dito sul ponte di legno che collega Villa Sant’Antonio di Ascoli al centro commerciale ‘Città delle stelle’. "La passarella è ormai ridotta a pezzi, eppure nessuno alza un dito per sistemarla, si tratta di un percorso fondamentale per raggiungere il centro commerciale e fare la spesa. Ogni giorno ci passano tantissime persone, che cosa stiamo aspettando? Che qualcuno si faccia male seriamente?". E’ il duro attacco dei residenti, che ogni giorno percorrono il sentiero per fare le compere. "Non si può più rimandare – rincarano la dose – quel ponte va sistemato e al più presto possibile, stiamo parlando di incolumità pubblica".

Se si scende dalla piazzale antistante la chiesa di Sant’Antonio da Padova verso la zona industriale, si scopre uno spaccato impressionante, sotto il ponte della ferrovia si trova di tutto: immondizia, imbrattamenti e infine il ponte a pezzi. A peggiorare la situazione sono le canne e i rovi che ormai stanno invadendo il torrente Rico Secco. Ci fanno osservare che in caso di esondazione la situazione potrebbe determinare seri problemi. Siamo rimasti per un po’ di tempo ad osservare se la passerella distrutta e con nostro stupore abbiamo visto che sono tantissime le persone che utilizzano il percorso: ragazzi, mamme con bambini, anziani, tutto con la sporta della spesa, eppure ormai sono mesi, che il ponte giace completamente distrutto.

Maria Grazia Lappa