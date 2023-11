Ponzano di Fermo e Montottone: premiate le classi delle secondarie

Giornata emozionante per gli alunni delle scuole secondarie di Ponzano di Fermo e di Montottone (classi 2^C, 3^C, 3^D) che hanno avuto un ruolo attivo nell’ambito del convegno annuale "Il linguaggio della Ricerca-Junior" svoltosi presso la sede dell’Area della Ricerca del Cnr, Centro nazionale di ricerca di Bologna, che proprio quest’anno festeggia i cento anni dalla sua fondazione. I progetti delle classi 2^C e 3^D sono stati premiati per i lavori svolti nell’anno scolastico 2022-2023. La prima grande emozione della mattinata è stata la gara, gestita attraverso l’app Kahoot, in cui un alunno della classe 3^D di Montottone si è posizionato secondo su una platea composta da oltre duecento alunni. Il quiz prevedeva una serie di risposte da fornire dopo aver ascoltato la relazione di una ricercatrice sul corretto smaltimento dei rifiuti. Dopo il coffee break sono arrivati i due momenti più attesi e più entusiasmanti: le premiazioni dei lavori di moltissime scuole di tutta Italia si sono susseguite a ritmo incalzante tra varie tematiche affrontate in modalità differenti. In una platea affollata ed attenta sono saliti sul palco gli studenti, accompagnati dalla dirigente dell’istituto comprensivo di Petritoli, Annarita Bregliozzi, e dai docenti referenti dei progetti. La classe 2^C ha ricevuto il riconoscimento per il premio nella categoria "Creatività" con una canzone, "Save the Planet", redatta, cantata e animata dagli alunni e dalle alunne che hanno voluto sottolineare con un rap l’ampio tema del cambiamento climatico associato alle testimonianze della nostra storia. La classe 3^D è stata valorizzata per il premio nella categoria "Sito Web" con un prodotto video interattivo dal titolo l’Alimentazione sana. La classe 3^C ha visto esposto nell’area mostre il lavoro sulla "Mappa di comunità di Ponzano di Fermo".