Porrà: "Altro mandato? Non so..."

Iniziamo oggi un giro di interviste dei sindaci dei comuni interessati alle prossime consultazioni elettorali per il rinnovo delle Amministrazioni. Cercheremo di tracciare un quadro della situazione per ciascuna realtà, ponendo a ogni primo cittadino la stessa griglia di domande. Iniziamo con Lucio Porrà, sindaco di Montefiore dell’Aso.

Che bilancio può tracciare dei 5 anni di lavoro?

"Sicuramente un bilancio positivo, poiché siamo riusciti a completare quasi del tutto il programma elettorale presentato nel 2019, con delle piccole variazioni dovute a cambi di finanziamenti".

Quali problemi ha dovuto affrontare oltre ad aver attraversato il lungo periodo della pandemia?

"In prima battuta siamo partiti con nuovi progetti e vari finanziamenti con un’attesa di grandi risultati, ma ovviamente a causa della pandemia abbiamo dovuto ridimensionare il tutto. C’è stata una grande attenzione verso la popolazione durante tutto il periodo pandemico con supporti medici e quant’altro necessario, cercando di fare il massimo. Non appena la situazione si è calmata abbiamo dato il via ai progetti realizzati con i vari finanziamenti, compreso il Pnrr, e tuttora li stiamo portando avanti con il massimo impegno".

Quale importanza hanno avuto i finanziamenti arrivati da Europa, Ministeri e Regione per il suo comune?

"I finanziamenti arrivati per la verità non sono stati tantissimi, ma corposi, e fin da subito impiegati in numerosi progetti realizzati ed altri in corso d’opera". Ci sono progetti e idee che avrebbe voluto realizzare e che non è riuscito a concretare?

"La rigenerazione del Parco De Vecchis ed il recupero della Chiesa di San Filippo".

Che comune sogna per le prossime generazioni?

"Che continui ad essere un comune a misura di uomo, con una vita serena ed i servizi primari garantiti e secondo me i presupposti ci sono perché nel nostro piccolo abbiamo dimostrato che culture diverse possono convivere. La strada è imboccata, basta proseguire".

Si ricandiderà?

"In verità non ho ancora deciso".

C’è qualcosa che vuole aggiungere?

"Sì, aggiungo che la pandemia ha un po’ distrutto il senso del contatto umano, ma con il tempo credo si possa ricostruire. La richiesta che faccio alla politica è che ai borghi come Montefiore dell’Aso, di mezza collina, sia riconosciuto il diritto di attingere ai finanziamenti come agli altri comuni: i paesi di mare vengono privilegiati perché località turistiche, quelli di montagna perché disagiati e noi di mezzo siamo come in un limbo, la ’Terra di nessuno’".

