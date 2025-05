Porsche Carrera a San Benedetto

Molte Porsche Carrera e altrettanti partecipanti che arrivano da tutta Italia e un percorso che attraversa l’Italia centrale da Rieti passando per Amatrice, San Benedetto al mare, e poi ancora proseguire nel cuore della verde Umbria. Questo è il 2° Raduno Carrera Centro Italia, promosso dal Carrera Owner Group C.I., in programma ieri e oggi. Un evento che non passa inosservato: il colpo d’occhio del gruppo in movimento, elegante e colorato, è parte dello spettacolo. Ma non è una questione di estetica: il raduno è costruito attorno all’idea di godersi la guida come esperienza, su strade che valorizzano le qualità delle vetture, e insieme di scoprire e sostenere i territori attraversati. Nel pomeriggio ieri hanno fatto tappa in Piazza Giorgini a San Benedetto dove torneranno oggi, dalle 9.30 alle 11, prima di dirigersi verso Foligno.

Stefania Mezzina