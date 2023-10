"Porta Cappuccina: interventi su sosta, muri e strade"

Caro lettore,

innanzitutto complimenti per aver sintetizzato in così poco spazio così tante segnalazioni. La speranza (nonché il senso di questa rubrica) è che ‘chi di dovere’ legga ciò che hanno da dire i lettori-cittadini come lei e si attivi per risolvere le varie problematiche. Andando con ordine, purtroppo lo spazio in via San Serafino è un po’ angusto, come tante vie della zona essendo un quartiere antico, ma certo, un dosso potrebbe aiutare a ridurre i rischi. Le auto in sosta a ridosso del muro dei frati, se in effetti rappresentano un pericolo per i passanti e i ciclisti, andrebbero sistemate altrove, sebbene mi sento di comprendere chi magari si trova a dover andare all’ufficio postale e non trova uno spazio ‘lecito’.

E’ una questione che va affrontata da tecnici. Riguardo il writer di cui parla, sfonda una porta aperta: più volte ci siamo scagliati contro questi ebeti contro cui, purtroppo, si può fare poco se non sperare che maturino e divengano consapevoli di ciò che fanno. Da ultimo, l’illuminazione del ponte: come darle torto. In questa stagione dalle 19 alle 5 in quel tratto è buio pesto.