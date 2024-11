"Porta Cappuccina senza bancomat"

"In via Verdi ci sono dei tombini della Sip – commenta Christian Amadio – messi molto male e per questo estremamente rumorosi. Si tratta di una via molto trafficata, in cui le auto transitano praticamente ogni minuto. Ogni volta che una macchina percorre la strada immediatamente il tombino viene urtato e fa un rumore insopportabile". E poi c’è la questione dei campetti, poco utilizzati: "Durante l’anno i campi sono praticamente chiusi, vengono usati solo in alcune occasioni". A Porta Cappuccina i bancomat sono solo un ricordo: "Questo significa che per ritirare dei contanti bisogna spostarsi fino al centro storico, e molto spesso sono gli anziani a doverlo fare"