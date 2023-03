Porta Maggiore, a Monterocco un torneo per ricordare lo sbandieratore Daniele Ricci

Un torneo amichevole, un ottimo banco di prova in vista delle gare e dei campionati estivi, ma soprattutto una splendida giornata di festa per ricordare lo sbandieratore ascolano Daniele Ricci, scomparso qualche anno fa. Grande successo, sabato sera, per il memorial andato in scena al palazzetto di Monterocco e organizzato dal sestiere di Porta Maggiore. In gara numerosi gruppi di sbandieratori e musici provenienti da tutta Italia. Tra questi, ovviamente, anche i ragazzi dei sestieri ascolani. Tre le specialità previste dal ‘Memorial Ricci’: singolo, coppia e piccola squadra. Per quanto riguarda i risultati dei gruppi piceni, nel singolo il miglior ascolano è stato Stefano Sermarini, di Porta Maggiore, che si è piazzato secondo. Settimo posto per Edoardo Pavoni di Porta Solestà, ottavo Robert Alexa di Porta Romana, nono Federico Cittadini di Porta Maggiore, undicesimo Giorgio Bracci di Porta Solestà, sedicesimo Simone Salusti della Piazzarola, diciassettesimo Alessio Rigutini di Porta Maggiore e diciottesimo Andrea Giorgi di Sant’Emidio. Nella coppia, invece, spicca il secondo posto di Luca Federici e Edoardo Pavoni di Porta Solestà, mentre sul terzo gradino del podio è salito il duo Viceconte-Saienni di Porta Romana. Quinti Cocci e Rigutini di Porta Maggiore, sesti gli altri neroverdi Sansoni e Sermarini, settimi Gentili e Spinelli di Porta Romana, undicesimi Polucci e Salusti della Piazzarola. Infine, per ciò che concerne la specialità della piccola squadra, secondo posto per Porta Maggiore e terzo per Porta Solestà. Quarti i ragazzi di Porta Romana e settima la piccola squadra della Piazzarola. Intanto, nel prossimo weekend, quello dell’1 e del 2 aprile, torneranno in pista i cavalieri per un’altra sessione di prove a porte chiuse al campo Squarcia.

Matteo Porfiri