Porta Maggiore presenta Rauco:: "Per noi era l’opzione migliore"

La notizia era nell’aria e ieri è arrivata anche l’ufficialità: l’aretino Adalberto Rauco è il nuovo cavaliere di Porta Maggiore. A comunicarlo è stato il comitato neroverde guidato dal caposestiere Gino Petronio, con la firma del contratto avvenuta agli occhi del console Davide Vitelli. "Dopo uno scrupoloso lavoro di studio e analisi – spiega il sestiere – siamo giunti alla valutazione che quella di Adalberto rappresenta l’opzione migliore per affrontare con impareggiabile grinta e intrepido agonismo il ‘binomio dello Squarcia’ moro-otto". Nel lavoro di allenamento e preparazione alla giostra, Rauco sarà seguito dal direttore tecnico Ranieri Campello e dalle guide tecniche Lorenzo Paci e Massimo Olori. Per Rauco si tratterà del debutto assoluto alla Quintana, dopo aver vissuto lo scorso anno da riserva alle spalle di Denny Coppari a Porta Tufilla. Rauco, spesso, era stato vicino a correre ad Ascoli, essendo stato avvicinato in passato da alcuni sestieri, ma non se ne fece mai niente. Stavolta, invece, ecco la grande occasione.

Nel frattempo, il consiglio degli anziani e i capisestiere si sono incontrati mercoledì sera per stilare il calendario relativo alle prove da effettuare al campo dei giochi. La prima sessione, a porte chiuse, sarà in programma tra pochi giorni, ovvero nel weekend del 22 e 23 febbraio. Per l’8 e il 9 marzo, invece, si sta pensando a riproporre il torneo storico ‘Ascoli Città della Quintana’, dopo la fortunata prima edizione che andò in scena il 6 gennaio del 2024. Il torneo, aperto a tutti i cavalieri d’Italia, si articolerebbe anche questa volta in una doppia sfida, ognuna composta da due tornate per tutti i partecipanti, una all’anello e l’altra al bersaglio. Quest’ultima vedrebbe poi i cavalieri dividersi in due categorie, Esordienti e Senior. Ma il tempo stringe e, se non si riuscisse a organizzare l’evento, in quei due giorni si svolgerebbero semplicemente le prove. Cavalieri in pista, a porte chiuse, anche il 22 e il 23 marzo. Il 5 e il 6 maggio sono in programma le visite veterinarie ai cavalli in vista delle due giostre del 2025. I test ufficiali e cronometrati, infine, sono stati fissati per il 18 giugno, in orario serale: come sempre rappresenterà l’antipasto in attesa della Quintana in notturna del 12 luglio.

Matteo Porfiri