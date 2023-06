Porta Maggiore punta al Palio, gli sbandieratori e musici carichi per le gare interne

Lo scorso anno accarezzarono il sogno di vincere il Palio per la prima volta. Dominarono nelle specialità del sabato, per poi perdere punti preziosi nelle sfide domenicali. Quest’anno, però, se la vogliono giocare fino in fondo. Gli sbandieratori e i musici di Porta Maggiore sono carichi in vista delle gare interne in programma nel weekend a piazza Arringo. L’obiettivo, appunto, è quello di sfatare il tabù e riuscire ad aggiudicarsi il drappo realizzato dall’artista piceno Gianluca Marcelli. Il sestiere neroverde punta molto sul singolo e sulla coppia, ma è molto forte anche nelle squadre. Insomma, scongiuri a parte, ci sono tutti i presupposti per dar vita a una bella gara. Questi i nomi scelti dal sestiere di Porta Maggiore per le gare di sabato e domenica a piazza Arringo. Singolo: Luca Sansoni. Coppia: Luca Sansoni e Stefano Sermarini. Piccola Squadra: Luca Sansoni, Stefano Sermarini, Maurizio Sardi, Alessio Sermarini, Daniel Cocci e Federico Cittadini. Grande squadra: Stefano Sermarini, Maurizio Sardi, Alessio Sermarini, Daniel Cocci, Federico Cittadini, Simone Nicolai, Luca Camaiani, Simone Giardini, Francesco Pica, Christian Iachini, Andrea Di Lorenzo, Mauro Marini, Alessio Rigutini e Filippo Gezzi. Musici: Davide Liberati, Andrea Virgulti, Alessandro Virgulti, Elisa Gladioli, Giada Nepi, Sofia Di Fabio, Claudio Santo, Davide Guaiani (chiarine), Pierpaolo Silvestri, Pierluigi Torelli, Stefano D’Annunzio, Paolo Cicogna, Alessandro Anastasio, Gianni Forlini, Iacopo Gezzi, Lorenzo Desideri, Leonardo Brasili, Ettore Carpani, Cristiano Paoletti e Fabio Piccioni (tamburini).

m. p.