Porta Maggiore trionfa al torneo a Monterocco

Pomeriggio di emozioni, ieri, per gli sbandieratori e i musici che hanno partecipato al ‘Torneo delle due fortezze’. L’appuntamento, giunto alla seconda edizione e promosso in sinergia dai sestieri della Piazzarola e di Porta Maggiore, era valido anche come ‘Memorial Daniele Ricci’. Le gare si sono svolte al palazzetto di Monterocco e si sono articolate in tre specialità: singolo, coppia e piccola squadra. Sono stati addirittura quattordici i gruppi che si sono sfidati, per un totale di circa cinquanta atleti e quaranta esibizioni. Oltre ai ragazzi dei sestieri ascolani, hanno preso parte al torneo anche gruppi provenienti da altre parte d’Italia. Nella piccola squadra ha vinto Santa Maria in Vado di Ferrara, mentre al secondo posto si è piazzata Porta Romana. Terza posizione per Porta Solestà. Nella coppia, successo per i fratelli Lanzillotti dei Battitori della Nzegna di Carovigno. Secondo posto per Sansoni e Sermarini di Porta Maggiore, terzo per l’altro coppia neroverde formata da Cocci e Rigutini. Nel singolo, invece, trionfo per Raffaele Rampino del Rione Rosso, che ha preceduto Alex Conti della contrada San Luca di Ferrara. Terza posizione nella specialità per Simone Salusti della Piazzarola. Nella classifica di combinata, infine, primo posto per il sestiere di Porta Maggiore, che dunque ha vinto il torneo. Seconda Porta Solestà e terza Porta Romana. La manifestazione si è svolta nell’arco di tutto il pomeriggio, di fronte anche a una buona cornice di pubblico, mentre in serata i partecipanti si sono ritrovati a cena al sestiere di Porta Maggiore, con l’animazione musicale di Mirketto Dj. A proposito di Porta Maggiore, i neroverdi questa mattina presenteranno ufficialmente il nuovo cavaliere Adalberto Rauco nel corso del pranzo in programma al ristorante ‘Mister Ok’.

Matteo Porfiri