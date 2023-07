Porta Romana È Valeria la dama di agosto

Una sestierante doc sarà la dama di agosto per il sestiere di Porta Romana. Si tratta della 32enne Valeria Camaiani, che è stata presentata ieri sera, nella sede di viale Treviri, dal caposestiere Gigi De Santis e dal console Gigi Tulli, in presenza ovviamente del cavaliere Lorenzo Melosso. La ‘signora’ rossoazzurra, da sempre, vive appieno le attività del sestiere ed è sposata con Serafino D’Emidio, anche lui storico sestierante. Mamma di un bimbo di tre anni, il piccolo Francesco, Valeria si è detta orgogliosa per questo ruolo che le è stato assegnato. "Ringrazio tutti per avermi scelta e non vedo l’ora che arrivi il 6 agosto – ha ammesso la dama –. Per me non è la prima volta alla Quintana, visto che in passato ho già partecipato al corteo nei panni della damigella, della nobildonna per il gruppo comunale e di Santa Caterina nel 2017. All’interno del sestiere, nel 2005, ho conosciuto l’uomo che poi sarebbe diventato mio marito e sono davvero felice per questa splendida soddisfazione. Porta Romana, per me, significa tanto, sotto tutti i punti di vista. Mi auguro anche di portare fortuna al nostro cavaliere".

Laureata in Scienze della Formazione all’Università di Macerata, Valeria Camaiani lavora alla clinica San Giuseppe e, per la Quintana, indosserà un abito completamente nuovo, sul quale però regna il segreto. "Non potevamo scegliere di meglio – hanno proseguito il caposestiere De Santis e il console Tulli –. Possiamo dire a tutti gli effetti che Valeria è cresciuta all’interno del sestiere ed è stata sempre presente in ogni momento che ha caratterizzato la vita rossoazzurra". Presente, come detto, anche il cavaliere Lorenzo Melosso, ancora rammaricato per il secondo posto ottenuto alla giostra di luglio, soprattutto per l’errore della prima tornata che, di fatto, lo ha penalizzato più del previsto. Il giovane ascolano, che vinse la Quintana nell’agosto del 2019, ha poi promesso il massimo impegno per l’edizione del 6 agosto. La dama Valeria Camaiani, nel corso della serata, dopo la conferenza stampa, è stata anche presentata a tutti i sestieranti rossoazzurri, durante una splendida festa andata in scena fino a tarda notte nella sede di viale Treviri. A proposito di Porta Romana, oggi pomeriggio alle 18, all’ex Tirassegno, si svolgerà la ‘Baby Quintana’, giunta alla quinta edizione e rivolta a tutti i bambini del sestiere. L’evento è intitolato alla memoria di Gianfranco Lupini.

Matteo Porfiri