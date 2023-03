Porta Romana, ecco il tennis per non vedenti

Il tennis per non vedenti sbarca sotto le cento torri. Il campionato nazionale, in programma da oggi fino a domenica, è stato infatti organizzato dall’Asd Porta Romana in collaborazione con la ‘Picena non vedenti’, al circolo tennis Piceno e al Pennile di Sotto. Un’altra disciplina sportiva per disabili, in particolare per i minorati della vista, fa tappa dunque in città. Dopo il torball praticato ormai da anni dalla ‘Picena non vedenti’, il calcio integrato dell’associazione Borgo Solestà, e l’hockey in carrozzina giocato dai Mirmidoni, anche il Porta Romana propone una disciplina sportiva per disabili. L’associazione, che normalmente pratica calcio con un fiorente settore giovanile, è iscritta alla Fispic grazie alla collaborazione instaurata negli anni proprio con la società di torball. La disciplina del ‘blind tennis’, letteralmente tennis per ciechi, prevede l’utilizzo di una pallina sonora che può effettuare un certo numero di rimbalzi. Può essere praticata sia i ciechi assoluti (che giocheranno al circolo tennis Piceno), sia agli ipovedenti (che si confronteranno al circolo sportivo del Pennile di Sotto).