Porta Solestà al top Giorgio Bracci campione

Il sestiere di Porta Solestà, ieri, è stato grande protagonista del campionato nazionale Under 18 dedicato agli sbandieratori. La kermesse, promossa dalla Fisb, è andata in scena a Ferrara e gli ascolani si sono messi davvero in mostra. Tra i gialloblù, infatti, Giorgio Bracci (nella foto) si è laureato campione d’Italia nella specialità del singolo. Una splendida soddisfazione, dunque, non solo per il giovane sbandieratore ma per tutto il sestiere di Porta Solestà, che continua a dimostrare di avere una scuola di sbandieratori e musici decisamente di alto livello. Sul podio, nel singolo, anche il sestiere di Porta Maggiore, visto che al secondo posto nella specialità si è piazzato il neroverde Alessio Rigutini. A proposito di ascolani, poi, quarto posto per Rocco Maria Sermarini di Porta Tufilla e ottava posizione per Giada Trivelli di Porta Romana. Nella coppia, invece, proprio i ragazzi di Porta Romana sono saliti sul podio, grazie al terzo posto e dunque alla medaglia di bronzo conquistata da Orsolini e Di Girolami. Sesto, invece, il duo composto da Corena e Tarli di Porta Solestà. Nella classifica combinata, infine, terza posizione per il sestiere di Porta Solestà e quarta per Porta Romana. Settimi, poi, i ragazzi di Porta Maggiore e ottavi i rossoneri di Porta Tufilla. Nel frattempo, ieri sono tornati in pista i cavalieri, al campo Squarcia, per un’altra sessione di prove a porte chiuse. Nel corso della mattinata hanno avuto la possibilità di testare la pista Lorenzo Savini di Porta Maggiore, unico volto nuovo per le Quintane del 2023, Massimo Gubbini di Porta Tufilla e Lorenzo Melosso di Porta Romana. Nel pomeriggio, invece, è stato il turno di Luca Innocenzi per Porta Solestà, Nicholas Lionetti della Piazzarola e Pierluigi Chicchini di Sant’Emidio. La prossima sessione di prove, sempre allo Squarcia e sempre a porte chiuse, si svolgerà il 22 e 23 aprile.

Matteo Porfiri