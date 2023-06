Porta Solestà pronta a conquistare il 21esimo Palio, ecco i ragazzi gialloblù

E’ l’unico sestiere ad essersi cucito al petto la ‘seconda stella’, nonché il più vincente di sempre nelle gare cittadine per sbandieratori e musici. Porta Solestà reciterà un ruolo da protagonista anche in questo weekend e farà di tutto per conquistare il 21esimo Palio della sua storia. Questi i ragazzi gialloblù: Singolo: Edoardo Pavoni. Coppia: Edoardo Pavoni e Luca Federici. Piccola Squadra: Edoardo Pavoni, Luca Federici, Gianluca Capriotti, Christian Nardinocchi, Lorenzo Ferretti e Simone Cittadini. Grande Squadra: Christian Nardinocchi, Alessandro Viozzi, Ivan Talucci, Gianluca Capriotti, Luca Federici, Edoardo Pavoni, Luca Passaretti, Luca Chiodi, Alex Talucci, Lorenzo Ferretti, Simone Cittadini, Francesco Verzilli e Giorgio Bracci. Musici: Domenico Alfonsi, Michele Tomassi Galanti, Francesco Virgulti, Alessandro Testa, Valentina Scarpetti, Stefano Rosa, Milena Martelli, Maya Ceccarelli, Gaia Morganti, Giorgia Chiodi, Alessio Agostini, Stefano Cannella, Aurora Baldassarri, Bianca Cappelli (tamburini), Andrea Mancini, Alfredo Traini, Giuseppe Vallesi, Francesco Leone, Nazzareno Mancini, Sara Cappelli, Miriana Agostini, Sabrina Trasatti, Giorgia Andreoni, Francesca Giovannozzi, Beatrice Luzzi e Jessica De Angelis (chiarine).