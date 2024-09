Porta Tufilla all’udienza di Papa Francesco:: "Emozione incredibile"

Il sestiere di Porta Tufilla, in rappresentanza della Quintana di Ascoli, ha partecipato all’udienza generale del mercoledì con Papa Francesco, in Vaticano. Quasi una cinquantina di figuranti rossoneri, guidati dal caposestiere Matteo Silvestri e dal console Francesco Mazzocchi, hanno avuto la possibilità di salutare personalmente il Pontefice e di assistere all’incontro con i fedeli direttamente dal sagrato di piazza San Pietro. "Tutto è nato grazie al nostro sestierante Giancarlo Catalucci, che ci ha proposto di prendere parte all’udienza e che ha reso possibile tutto ciò - racconta il caposestiere –. Abbiamo vissuto un’emozione incredibile, molti di noi hanno dato la mano al Santo Padre e ricorderemo per sempre questa giornata".