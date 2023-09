Porta Tufilla pensa ad Alessandro Candelori

All’indomani dell’annuncio di Massimo Gubbini, che non correrà le Quintane del 2024 dopo il terribile incidente avuto lo scorso 1 luglio, il sestiere di Porta Tufilla è a caccia del cavaliere al quale affidare la lancia rossonera. Inizialmente sembrava essere in pole position il giovane Raul Spera, ma nelle ultime ore è spuntato un nome nuovo: si tratta di Alessandro Candelori. Il 31enne, reduce dal secondo posto ottenuto alla giostra di Foligno, è un cavaliere molto esperto, anche se ad Ascoli sarebbe al debutto. In base ad alcune indiscrezioni, il caposestiere Matteo Silvestri avrebbe già stipulato un accordo di massima con Candelori, ma ogni decisione definitiva verrà presa soltanto dopo che si riunirà il comitato.