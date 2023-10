Il prefetto di Ascoli Carlo De Rogatis è stato in visita alla Sabelli, accolto dagli amministratori Simone Mariani e Angelo Galeati. Leader nelle specialità di gastronomia, Sabelli Group è una realtà consolidata e apprezzata nel mercato dei formaggi freschi. Oggi può contare su 4 siti produttivi, 8 piattaforme distributive e oltre 600 tra dipendenti e collaboratori. Proprio di recente ha inaugurato un nuovo centro logistico di oltre 4.000 mq, adiacente allo storico stabilimento produttivo di Campolungo, ampliamento che si è reso necessario per sostenere il percorso di crescita del gruppo. Con un fatturato complessivo che supera i 300 milioni di euro e volumi in aumento del 10%, Sabelli è un’azienda familiare fortemente radicata nel territorio di Ascoli. Quattro generazioni si sono succedute per portare oggi Sabelli ad essere ad essere uno dei più importanti gruppi caseari in Italia e in Europa, con 127 mila tonnellate di prodotti ottenuti ogni anno dalla lavorazione di 301.000 tonnellate di latte fresco. Particolare apprezzamento è stato espresso dal Prefetto De Rogatis sia per gli standard qualitativi prefissati per garantire la massima sicurezza alimentare, sia per l’eccellenza del ciclo produttivo caratterizzato da un proficuo connubio tra l’utilizzo di moderni macchinari industriali e la manodopera manuale. Ai rappresentanti della Sabelli Group il Prefetto ha inoltre rivolto il proprio compiacimento per il clima di benessere e serenità osservato negli ambienti di lavoro, sintomo di una realtà animata da uno spirito familiare fondato sui valori, sul senso di responsabilità e di attenzione verso il territorio.

"La gradita visita del prefetto ci riempie di orgoglio e soddisfazione, perché sottolinea l’impegno e la costanza con la quale da oltre un secolo portiamo avanti l’impresa avviata da nostro nonno Archimede Sabelli — affermano Galeati e Mariani — Il valore del saper fare, il rispetto della tradizione e l’attenzione per la qualità sono i tratti distintivi del nostro Gruppo e dei nostri prodotti".