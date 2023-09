Portiere di notte per un albergo

Sono diverse le proposte di lavoro dipendente nella provincia di Ascoli. C’è quella di portiere di notte per una struttura ricettiva, per sorveglianza e accoglienza clienti. E’ richiesta ottima conoscenza della lingua inglese. Sotto la qualifica di autisti di taxi, conduttori di automobili, furgoni e altri veicoli, si ricerca autista in possesso della patente C e CQC merci. E’ richiesta esperienza pluriennale nel ruolo. Azienda della provincia ricerca operaio per confezionamento pesce con orario part time. Altra azienda ricerca fresatore con esperienza nell’utilizzo di macchinari da produzione e lettura disegni tecnici. Ancora si ricerca manovalanza per lavori di carpenteria metallica, anche senza esperienza nel ruolo. Tra le altre proposte: si ricercano addetti al montaggio di moduli fotovoltaici con esperienza nel ruolo. Altra offerta di lavoro quella di impiegato addetto alla redazione di capitolati tecnici. Si richiede la laurea o il diploma ad indirizzo elettronica o telecomunicazioni per lavoro in ufficio tecnico: disegno di schemi di interconnessione ed elettrici; costruzione e codifica BOM, codifica dei materiali, redazione manualistica tecnica, redazione di istruzioni di montaggio, di procedure di collaudo. Per candidarsi a ricoprire una di queste posizioni è necessario contattare il centro per l’impiego di San Benedetto del Tronto ([email protected]; 0735655600).