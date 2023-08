"Porto d’Ascoli dimenticata nel degrado"

Non è un bilancio positivo, quello con cui Porto d’Ascoli descrive i primi 20 mesi di amministrazione Spazzafumo. Per molti cittadini, il vertice comunale starebbe dedicando poca attenzione alle problematiche delle latitudini meridionali di San Benedetto, e questo porterebbe ad un generalizzato malcontento di cui si fa portavoce, dopo tanto tempo, l’ex assessore Leo Sestri. "Stiamo tornando al campanilismo di 30 anni fa fra San Benedetto e Porto d’Ascoli – tuona il presidente del comitato Mare – A sud della città si riscontrano tante criticità, in primis sul decoro urbano. Se si percorre il lungomare dalla rotonda di via Mare verso nord, tutto il tratto portodascolano presenta erba secca nelle aiuole e nei giardini tematici, mentre dall’ex Camping in poi è quasi tutta verde. Stessa cosa per le palme, che da noi necessitano di un’adeguata potatura. Per non parlare dell’illuminazione, troppo spesso difettosa. Sugli asfalti poi andrebbe scritto un intero capitolo a parte, per il pessimo stato in cui versano: se si vuole accogliere una gran mole di turisti la manutenzione dei servizi e del verde deve essere continua".

Se si parla di Porto d’Ascoli, è impossibile escludere il suo convitato di pietra. Anzi, di cemento. "Un altro grande problema è il sottopasso di via Mare – prosegue Sestri - che è il biglietto d’ingresso della città, visto che la maggior parte dei visitatori che vengono da fuori imboccano il lungomare da sud: questo passaggio è ridotto male e a testimoniarlo è il sit in che il vicino quartiere Porto d’Ascoli Centro intende organizzare per settembre. Attualmente, le opere pubbliche programmate sono quasi tutte a nord: per carità, a beneficiarne è tutta la città, ma mi chiedo come mai non si possa completare la riqualificazione di via Mare, con il pavimento in travertino". Va detto che uno dei prossimi interventi del comune sarà proprio sulla falda che funesta il vecchio sottopasso. Ma il piatto, per l’ex assessore, piange anche per quanto riguarda spettacoli e manifestazioni. "Se si discute di eventi, per Porto d’Ascoli si deve parlare di deserto culturale – conclude Sestri".

Giuseppe Di Marco