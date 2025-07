Porto d’Ascoli, si ferma il cantiere contro gli allagamenti

Nel mese di maggio i residenti di via Valtesino in zona Agraria a Porto d’Ascoli, dopo tanta attesa, hanno visto avviare i lavori per la posa in opera delle pompe di sollevamento destinate a evitare i temuti allagamenti. I lavori affidati dal Comune a una ditta privata si sono bruscamente interrotti e da oltre un mese il cantiere è fermo.

"Non riceviamo risposte concrete e siamo costretti ogni giorno a fare sollecitazioni – scrive nella lettera il portavoce della via Ercole Speca – Contatto quotidianamente il Comune e invio messaggi al Sindaco per ricordare l’urgenza del completamento dell’opera. La principale criticità riguarda il montaggio del contatore da parte dell’Enel, poiché senza energia elettrica i lavori non possono andare avanti. Abbiamo parlato anche con i tecnici, ma senza ricevere alcuna rassicurazione. Abbiamo chiesto anche un gruppo elettrogeno per garantire la continuità in caso di interruzione di energia elettrica a seguito di eventuale maltempo, ma anche su questo fronte nessuna risposta".

Speca poi evidenzia i disagi legati al manto stradale danneggiato dagli scavi e in attesa di ripristino. I residenti manifestano una certa preoccupazione per la situazione di stallo del cantiere e chiedono la ripresa urgente dei lavori evidenziando che queste opere sono fondamentali per la sicurezza e il decoro urbano. "Siamo pronti a intraprendere le azioni necessarie – conclude Ercole Speca – al fine di ottenere la soluzione del problema".

Su questo progetto tanto atteso dai residenti di via Valtesino il Comune ha investito circa 30 mila euro e ora vorrebbero veder conclusa l’opera.

