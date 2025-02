Porto, due milioni per il muro paraonde

Vertice, ieri ad Ancona, tra il Comune e l’Autorità di sistema portuale, con l’obiettivo di delineare il futuro del porto cittadino. Presenti al tavolo il presidente dell’Ap Vincenzo Garofalo, il membro del comitato di gestione Pierfrancesco Troli, il segretario generale Salvatore Minervino, i dirigenti Gianluca Pellegrini e Marco Brugiapaglia e l’ingegnere Maria Antonietta Laganà. Per San Benedetto c’erano il sindaco Antonio Spazzafumo, il dirigente Giorgio Giantomassi con l’ingegner Marco Cicchi, il consulente volontario Giuseppe Fiscaletti e i consiglieri Umberto Pasquali e Barbara De Ascaniis.

"Un incontro – ha spiegato Troli, già assessore comunale – che, come sempre affermato dal presidente Garofalo, rientra nella mission dell’autorità di sistema che lavora ed opera per migliorare i porti di sua competenza e le loro attività". Tra i temi discussi, la realizzazione della vasca di colmata, considerata una struttura strategica per l’ottimizzazione del porto. Troli ha sottolineato: "Teniamo conto che ad oggi sono stati spesi un milione e 800 mila euro per il dragaggio del porto, che però ha riguardato prevalentemente l’imboccatura. In prospettiva occorre pensare a pianificare un lavoro maggiore che porti all’escavo di tutto l’impianto. Per questo motivo è necessaria la vasca di colmata, che deve ovviamente essere realizzata in armonia all’interno del progetto di piano regolatore portuale che il Comune intenderà portare avanti".

Altro argomento affrontato riguarda i casotti situati a nord del porto, nei pressi della pineta dei Funai. L’Ap ha ribadito la disponibilità a trovare una soluzione condivisa con il Comune. Troli ha spiegato: "Parliamo di strutture che sono state e debbono continuare ad essere funzionali alla vita portuale. L’Ap proprio nell’ottica di una totale collaborazione con il Comune, è aperta al dialogo anche per valutare eventuali concessioni pluriennali. Le finalità di quelle strutture dovranno ovviamente avere una vocazione prevalentemente legata alle caratteristiche marittime e marinare, così come indicato dalla mission dell’Autorità".

Infine, si è discusso del muro paraonde. "I lavori che sono stati eseguiti dall’Autorità di sistema – ha affermato l’ex assessore sambenedettese – sono stati svolti seguendo un progetto della Sovrintendenza. Si sta ragionando sui lavori che dovranno interessare la totalità del muro, finalizzati alla messa in sicurezza. L’intervento, del valore di circa 2 milioni di euro, riguarderà sia la struttura interna che esterna, migliorando anche la situazione della vasca di colmata esistente. Ovviamente, come già sottolineato nei giorni scorsi, prima di poter fare qualsiasi tipo di intervento il Comune dovrà rimuovere gli impianti e le tubature che viaggiano all’interno e nella parte superiore di quel muro".

Emidio Lattanzi