Porto, il Pd all’attacco sulla vasca di colmata

No alla nuova vasca di colmata: è questo l’inequivocabile messaggio inviato dal Pd all’amministrazione comunale di San Benedetto e alla regione Marche. La sezione dem della riviera contesta il modo in cui verranno spese le risorse assegnate pe la riqualificazione dell’area portuale, sottolineando come si debba ripartire, invece, dal piano del porto dell’era Gaspari. "Un’altra vasca di colmata a San Benedetto: si vuole forse trasformare il nostro porto in una grande discarica? – tuona Pier Giorgio Giorgi, segretario del circolo centro - Nel nuovo piano triennale 2024-2027 degli interventi portuali, per complessivi 767,44 milioni di euro, varato pochi giorni fa dall’Autorità di Sistema Portuale, ad Ancona vanno gli studi di approfondimento e tutta la progettualità in vista di un nuovo implemento del porto, a San Benedetto solamente 18 milioni per la realizzazione di una nuova vasca di colmata. Non sono stati stanziati altri fondi in previsione di uno sviluppo futuro della nostra infrastruttura. In politica i processi o si governano o si subiscono. Nel ripensare il porto dobbiamo orientarci verso progettualità che includano oltre alla pesca anche il turismo e la cantieristica, prendendo spunto ad esempio da ciò che è stato fatto a Pesaro. Occorre aver chiara una prospettiva di rilancio del nostro porto senza la quale rischieremo seriamente alla prossima rottamazione dei pescherecci la definitiva scomparsa della nostra gloriosa marineria. Solo a quel punto si potrà stabilire se la cassa, considerato l’impatto ambientale che essa produce, sia utile o dannosa all’obiettivo che si vuole perseguire o se invece si possano percorrere, come è auspicabile, strade più sostenibili ed ecologiche". Molto dipenderà dal nuovo piano del porto, che ormai dovrebbe essere pronto. Giorgi cita le criticità evidenziate dagli stessi pescatori, come il fatto che l’insabbiamento del porto non possa essere risolto da una nuova cassa di colmata.

"Già nel 2012 – continua il segretario – ci furono nella marineria numerose voci che lamentavano turbolenze anomale dovute alla cassa di colmata che causava difficoltà di manovra durante l’entrata in porto in condizioni meteo negative e paventavano che una nuova vasca avrebbe potuto rendere le manovre ancora più problematiche". I pescatori quindi lamentano nuovi incagliamenti di pescherecci al canale giallo. "Questo – conclude Giorgi – nonostante le imponenti operazioni di dragaggio che, a detta di alcuni, non sono state risolutive".

