Porto San Giorgio, . Sant’Elpidio a Mare e Servigliano a Nizza

Programmi di promozione turistica intercomunale per collegare il sud della Francia alle Marche. E’ stato questo l’intento del progetto ‘Dieci Comuni’, che ha interessato tramite le Camere di commercio di Marche e Nizza, 10 comuni delle marchigiani a cui hanno aderito per il Fermano Porto San Giorgio, Sant’Elpidio a Mare e Servigliano, oltre a città come Urbino e Ostra per fare un accenno. L’operazione ha permesso alle rappresentative dei comuni aderenti di partecipare nell’ultimo fine settimana alla Fiera del turismo di Nizza in Costa Azzurra, aprendo nuove prospettive di collaborazione. "E’ stato un fine settimane molto stimolante – racconta Marco Rotoni, sindaco di Servigliano – tutto è nato casualmente a Cuneo in occasione di una riunione delle Camere di Commercio e abbiamo approfittato dell’occasione. Abbiamo portato quelle che sono le nostre eccellenze: Servigliano alcuni ragazzi del Gams (Gruppo Alfieri e Musici Storici), Sant’Elpidio a Mare una rappresentativa della Contesa del Secchio, ma soprattutto le nostre bellezze naturali, la nostra storia, e gastronomia. La fiera è stata molto partecipata da addetti ai lavori, ma anche semplici curiosi, oltre alla parte convegnistica che ha permesso di far conoscere anche i nostro territorio. Abbiamo avuto l’occasione di mettere in relazioni e avvicinare due territori che possiedono tante analogie e tantissime diversità ed è stato uno stimolo per entrambi. Tutte le Marche sono ancora poco conosciute in Francia e questo potrebbe essere un primo passo che magari consenta di istaurare nel tempo rapporti turistici commerciali". Durante la fiera i gruppi storici fermani, hanno avuto modo di esibirsi in varie occasioni, applauditissimo lo spettacolo allestito nella centralissima piazza Massena di Nizza, gremita da visitatori.

Alessio Carassai