Porto Sant’Elpidio al voto Ballottaggio, cala l’affluenza

La prima giornata de ballottaggio tra i candidati sindaci Paolo Petrini (centrosinistra, 27,8% al primo turno) e Massimiliano Ciarpella (centrodestra, 49,5% al primo turno) si è chiusa con un calo notevole dell’affluenza. Alle 23, risultavano 8248 gli elettori, pari al 41,08% (su 20076 aventi diritto) che si sono recati al seggio. Due settimane fa, per il primo turno i votanti erano stati 9690, pari al 48,3%. E oggi, urne ancora aperte dalle 7 alle 15. Una delle prime vere giornate di sole di questo inizio estate ha scoraggiato, ieri mattina, l’affluenza alle urne, facendo registrare a mezzogiorno un 12,4% di votanti (2491 su 20076), con un calo del 3% sul 15,3% del primo turno di due settimane fa (era stata del 17,3% cinque anni fa, ma si votava in una sola giornata). Le uniche sezioni che hanno sempre mantenuto un’affluenza appena sopra la media sono state quelle della Faleriense (nella 13 vota Ciarpella, nella 19, vota Petrini) e, analizzando i numeri, gli amanti delle statistiche potevano già disquisire sull’andamento del ballottaggio, ma anche per capire se i civici della coalizione del candidato sindaco giunto a fine corsa al primo turno Gian Vittorio Battilà (Lega e Fi hanno dato l’appoggio a Ciarpella) hanno preferito rimpolpare il partito degli astenuti o sono tornati a votare. Chi intanto si è portato avanti è il sindaco uscente, Nazareno Franchellucci che, già ieri, ha comunicato a Petrini e Ciarpella che, domani (ore 11,30) aspetterà il vincitore della tornata elettorale presso l’atrio al piano terra del municipio, per consegnargli la fascia tricolore (e delle chiavi del palazzo comunale). Alle 19 di ieri, la percentuale dei votanti è salita al 30,2% (6076), quasi 9 punti in meno rispetto al primo turno (39%). In questi giorni, battibecchi sui social tra supporters delle due fazioni ed toto percentuale finale dei candidati. Oggi, alle 15, chiuse le urne, inizia lo spoglio e sarà questione di un amen per capire se gli elettori elpidiensi hanno continuato a farsi trascinare dal vento del cambiamento, confermando l’exploit del primo turno di Ciarpella assicurandogli una vittoria di portata storica per la città; o se Petrini sarà riuscito nella missione, se non impossibile quanto meno improba, di ribaltare ogni pronostico.

Marisa Colibazzi