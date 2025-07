PORTO SANT’ELPIDIO Lo stupro. Violentata in spiaggia dal branco

È una turista, andata in vacanza per godersi il sole e la spiaggia delle Marche, ma ha trovato soltanto una notte da incubo in cui è stata violentata da più persone in un lettino vicino alla battigia. Il dramma si è consumato sabato notte sulla spiaggia di uno chalet del lungomare centro sud di Porto Sant’Elpidio.

Sulla vicenda indaga la polizia di Fermo: la ragazza è stata sentita solo il giorno la violenza, in quanto, per lo shock subito, non è stata in grado di parlare per diverse ore. La 30enne era uscita sul lungomare elpidiense per trascorre una serata tranquilla tra musica e qualche drink nello chalet allestito per una serata di discoteca. Ad un certo punto avrebbe deciso di andare a sdraiarsi su lettino in spiaggia. Alcuni giovani l’avrebbero avvicinata per cercare un approccio. Un approccio diventato fin troppo insistente, fino a quando l’avrebbero immobilizzata e abusato di lei a turno, per poi abbandonarla in riva al mare dopo qualche ora. La turista è riuscita a lanciare l’allarme con il suo telefonino e sul posto sono immediatamente intervenuti gli uomini della squadra volante della questura e i sanitari del 118 che, dopo le prime cure, l’hanno trasportata al pronto soccorso.

Fabio Castori