Porto Sant’Elpidio, Urbani al top Un polo sempre più internazionale

È un polo scolastico sempre più dinamico l‘Urbani di Porto Sant’Elpidio, diretto da Laura D’Ignazi, grazie a numerosi progetti che vedono protagonisti gli studenti su scenari nazionali e internazionali. E’ il caso del Torneo della Disputa e del Progetto Erasmus+ e Festival of Tradition. Al Torneo della Disputa, dodici ragazzi del liceo scientifico di Porto Sant’Elpidio e Montegiorgio hanno brillantemente superato le semifinali provinciali e si apprestano a disputare la semifinale nazionale per il centro Italia il 4 maggio. Alessandro Biccirè, Alexander Cognigni, Francesco Evangelista, Rebecca Longo, Marco Piermarini, Sara Rogante, Mattia Romanella, Michelangelo Roscioli, Lidiana Rustemi, Matteo Tidei, Lorenzo Verdicchio e Irene Zampaloni hanno superato due sfide durissime con l’Itet ‘Carducci’ e il Liceo Classico Pedagogico ‘A. Caro’ di Fermo, al Tribunale di Pescara, supportati dagli avvocati Andrea Albanesi, Laura Dumi, Igor Giostra, Valeria Gobbi e Monia Tomassini. Hanno accompagnato i ragazzi in questa esperienza dall’alto valore formativo i docenti Maria Cognigni, Marco Garbati, Monica Lucaroni e Samuela Pallottini, Edy Andrenacci e Annalinda Pasquali. Bellissima anche l’esperienza legata al concetto di internazionalizzazione del Progetto Erasmus+ e del Festival of Tradition che ha visto ritrovarsi a Porto Sant’Elpidio, docenti e studenti provenienti da Croazia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Germania e Romania che hanno ricambiato la visita di docenti e studenti dell’Urbani.

Numerose le attività promosse durante l’evento, a partire dalle offerte formative del polo Urbani, tra laboratori di sala bar, enogastronomia, pasticceria e illustrazione dell’indirizzo socio sanitario. E ancora laboratori di Latte Art, cappuccino artistico con Giulia Silenzi; clown therapy con Pierpaolo Pacioni; pasta Made in Marche con i maccheroncini di Vincenzo Spinosi; degustazione con i docenti Andrea Rossi e Marinella Marini; gelato gourmet del mastro gelatiere Daniele Verdinelli con Sabrina Attanasio. Non sono mancate visite ai Comuni limitrofi, nel distretto dei cappelli e delle calzature. Guide d’eccezione sono stati i docenti Germana D’Abramo, Fabiola Isidori, Marinella Marini, Domitilla Nucci, Domenico Caiati, Annalinda Pasquali e gli studenti liceali del Fai. Bello il momento musicale vissuto in piazza Garibaldi con il coro del ‘Carlo Urbani’, diretto da Chiara Vitali e l’orchestra dell’Isc di Sant’Elpidio a Mare.

