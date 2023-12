Post sisma, Castelli: "Nel 2024 presentazione di tutti i progetti"

"Il 2024 dovrà essere l’anno della presentazione definitiva di tutti i progetti per il recupero del Centro Italia terremotato". E’ quanto ha promesso ieri il commissario alla ricostruzione sisma 2016, Guido Castelli,. Un miliardo e mezzo per la ricostruzione post sisma 2016, stabilizzazione del personale, nuovi termini per la presentazione dei progetti, milestone definite per la ricostruzione pubblica, novità per il Cas e le Sae, ulteriori miglioramenti del Testo unico della ricostruzione privata. Queste le principali novità presentate . Il commissario ha poi snocciolato le scadenze per presentare i progetti: "Resta invariata – ha sottolineato – la scadenza del 31 dicembre 2023 per tutti i percettori di Cas, mentre per chi vive nelle casette Sae e Mapre la scadenza per la presentazione dei progetti di ricostruzione dei propri edifici è fissata al 30 giugno 2024, così anche per la ricostruzione produttiva". Castelli ha annunciato che il Parlamento sta per confermare in Manovra la destinazione delle risorse tese a stabilizzare, grazie alle nostre proposte accolte nel DL 3, 359 dipendenti pubblici negli uffici regionali e comunali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. "L’anno prossimo è previsto l’affidamento dei lavori per circa 1500 opere pubbliche, per un valore di 1,1 miliardi" ha aggiunto. La mancata presentazione delle domande di ricostruzione entro i termini stabiliti comporta la sospensione o cessazione della gratuità delle misure agevolative, con l’obbligo di corrispondere un contributo ridotto del 30% nel caso si viva in Sae o in altre soluzioni abitative. Legge di Bilancio: fondi per la ricostruzione pubblica e stabilizzazione del personale sisma In Legge di Bilancio è previsto lo stanziamento di 1,5 miliardi di euro per la ricostruzione pubblica del cratere 2016 e delle risorse destinate alla stabilizzazione di 359 i dipendenti pubblici, di cui 136 delle Regioni e 223 di Comuni e Province, che saranno stabilizzati quest’anno.

