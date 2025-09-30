Post sisma, consegnati i lavori per la scuola Malaspina

Sono stati consegnati ieri mattina i lavori della scuola Malaspina di Ascoli. L’intervento mira al miglioramento sismico d’edificio scolastico, tramite azioni strutturali e di adeguamento impiantistico e funzionale oltre a energetico e acustico e non ultimo estetico, ma ci saranno anche interventi che riguarderanno anche l’impianto termico e di condizionamento, il comfort acustico, impermeabilizzazioni e copertura. Si punta alla linearità e al minimalismo dell’intervento, che si traducono con un rispetto reverenziale nei confronti dell’edificio, caratterizzato da canoni estetici storici di elevata importanza. Il cronoprogramma è fissato in 420 giorni (Novembre 2026) e il costo totale è di 5.659.960,03 euro. L’immobile si compone di un unico corpo di fabbrica di superficie complessiva di circa 3.570 mq e si sviluppa su 4 livelli di cui un piano seminterrato e 3 piani fuori terra.

Intanto è stato approvato il progetto esecutivo per l’intervento di riparazione dei danni sismici e riduzione del rischio sismico del centro polifunzionale ex bocciofila di Roccafluvione. Il decreto dell’Ufficio Speciale Ricostruzione autorizza e concede al Comune un contributo di 234.000 euro, finanziato nell’ambito dell’ordinanza commissariale numero 137 del 2023. L’edificio, con una superficie di circa 450 metri quadrati, è stato realizzato con struttura portante in cemento armato e copertura in legno lamellare. Il progetto prevede una serie di interventi mirati alla riparazione dei danni e al rafforzamento locale dell’immobile, con l’obiettivo di migliorarne la sicurezza strutturale e l’efficienza energetica. Tra le opere previste figurano la sostituzione delle tamponature esterne, l’installazione di un isolamento termico a cappotto, il rifacimento di gronde e pluviali, la sostituzione degli infissi e il ripristino di sigillature e impianti.