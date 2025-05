Post sisma, ecco il punto sulle scuole

Con l’affidamento imminente dei lavori alla "Cantalamessa" il piano di recupero delle scuole di Ascoli segna un’altra tappa importante. Negli ultimi mesi, oltre ad avere aumentato l’importo per questo complesso, portandolo a 4,13 milioni di euro, ed attivato l’ordine di acquisto per la prestazione dei lavori con l’impresa aggiudicataria del relativo lotto geografico selezionata grazie allo sblocco da parte del Commissario dell’Accordo Quadro Scuole, la struttura commissariale ha ridefinito il contributo per la "Don Giussani" di Monticelli, portandolo da 4,5 a 7 milioni di euro, e per la "Malaspina", che è salita da 4,5 a 5,6 milioni". Entro la fine del prossimo giugno ci sarà l’avvio dei lavori che seguiranno un cronoprogramma dettagliato al fine di restituire alla comunità di Ascoli una scuola sicura e vivibile. Entrano intanto nella fase finale i lavori riguardanti la Madonna del Ponte di Ascoli. Si tratta di un intervento da 224.505 euro sull’edificio collocato nel quartiere ascolano di Porta Cartara, di origini settecentesca, a cui la popolazione locale è molto legata. Tra le lavorazioni messe in campo, anche la ricostruzione della muratura sommitale crollata della lanterna ed il consolidamento di quest’ultima, tramite il rifacimento del cornicione, la messa in opera di un cordolo acciaio-legno sulla sommità e il rifacimento della copertura in legno. La maggior parte dei lavori si è svolta all’esterno, ad esclusione della chiusura della nicchia che oggi ospita il confessionale.