Posti di controllo e denunce lungo le strade

Il monitoraggio del territorio resta capillare, con 67 posti di controllo effettuati dalla Polizia di Stato in territorio piceno tra il 6 e il 12 novembre. Non manca però l’attenzione alle località costiere, dove il commissariato di San Benedetto ha impiegato 28 equipaggi di pronto intervento, con 412 persone. Continuativa anche l’attività della Polizia Giudiziaria, effettuata dal personale del commissariato, che ha visto in settimana scaturire una denuncia a piede libero per un cittadino straniero, già con pregiudizi penali, reo di minacce e lesioni commesse all’interno del proprio nucleo familiare. La sezione polizia stradale di Ascoli ha presidiato le arterie principali e secondarie della città, per il corretto adeguamento da parte dei cittadini al Codice della Strada, tre i veicoli sequestrati e sei i documenti ritirati durante l’operazione. Sotto controllo anche le vie ferroviarie, soprattutto ad opera di 14 pattuglie della polizia ferroviaria di San Benedett, con lo scopo di prevenire eventuali disordini e incrementare i livelli di sicurezza ordinaria, che spesso viene a mancare a causa di impropri ed anomali comportamenti tra cui, l’attraversamento dei binari, la salita e la discesa dai convogli in movimento, l’indebita presenza sulla linea ferroviaria e l’attraversamento dei passaggi al livello chiusi. Continuano infine anche le truffe online, da quella relativa alla clonazione della carta di credito a quella del settore immobiliare: di entrambe la sezione operativa di sicurezza cibernetica segnala un nuovo caso.