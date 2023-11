"Posti letto aggiuntivi e una struttura a Cupra"

Una seconda casa della comunità a nord della provincia, suddivisione delle ‘mansioni’ fra costa ed entroterra, ripristino dei posti letto un tempo appartenuti al ‘Madonna del Soccorso’. Sono queste le richieste contenute nella proposta di riforma sanitaria presentata ieri sera in commissione dal consigliere Umberto Pasquali e dal dottor Nicola Baiocchi del comitato ‘Salviamo il Madonna del Soccorso’. Si tratta, nello specifico, del documento che è stato condiviso, anche se non firmato, dai sindaci della provincia picena. Con questo si chiede alla regione Marche, a cui è stato inviato, di "ripristinare presso il ‘Madonna del Soccorso’ un numero congruo di posti letto (almeno 43), servizi, personale medico ed infermieristico. È necessario poi preparare l’ospedale ad affrontare una possibile fase successiva di questa pandemia, sia una qualsiasi nuova pandemia". L’atto cita la necessità di "razionalizzare servizi e reparti al momento duplicati che incidono molto sulla mancata disponibilità di personale, attraverso l’applicazione anche di quanto già previsto dalla stessa Area Vasta 5". Sulla casa di comunità, si specifica che dovrà essere un "luogo fisico di prossimità dove i cittadini dei paesi dell’entroterra possono recarsi per poter avere accesso ai servizi di assistenza primaria e di integrazione socio-sanitaria". Infine, si ritiene urgente "predisporre presidi nella parte nord della provincia, in particolare sulla costa". In merito a quest’ultimo punto, viene ricordato che durante l’estate scorso il servizio di guardia medica a Cupra è stato attivato solo per il mese di agosto.

"Perciò – prosegue il documento - riteniamo necessaria la presenza di una casa di comunità a Cupra Marittima, la cui posizione strategica offrirebbe un servizio anche alla vallata. In aggiunta, una casa di comunità a Cupra aiuterebbe anche ad alleggerire il Pronto soccorso di San Benedetto, che nel periodo estivo è sovraccarico di richieste e molto difficile da raggiungere in tempi brevi". Inevitabile la bagarre, dovuta al fatto che la minoranza avrebbe voluto rivisitare il Piano sociosanitario approvato dalla regione Marche, soprattutto per quanto riguarda i dati: "Il piano andava impugnato – tuona Giorgio De Vecchis – Perché va contestato, alla radice, l’errore di distribuzione della sanità marchigiana. Che senso ha chiedere l’elemosina alla regione Marche? Noi dobbiamo reclamare i nostri diritti". "Se vogliamo alzare la qualità della nostra sanità dobbiamo trovare una soluzione insieme ad Ascoli – ha replicato Pasquali - Se invece vogliamo continuare a contrapporci alla regione non andiamo da nessuna parte. Il decreto Balduzzi è inapplicabile nella nostra provincia, perché è utopia che Ascoli possa accettare un ospedale di base. Quindi serve un accordo con il capoluogo, altrimenti ci rimettiamo tutti".

g. d. m.