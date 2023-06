Posti per disabili utilizzati come isola ecologica

Stalli riservati alla sosta dei mezzi di persone con disabilità che improvvisamente diventano aree ecologiche dove sistemate i cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti. Il fenomeno ci è stato segnalato in via Roma, a Grottammare, di fronte al civico 94, la strada che costeggia il muraglione della Ferrovia, parallela al viale Colombo. "Comportamenti incivili e censurabili che, purtroppo, si registrano ogni estate", commenta il nostro lettore. Via Roma è una strada molto frequentata, poiché dalla pineta di piazza Kursaal conduce all’inizio della pista ciclo pedonale e alle spiagge libere in zona nord della città, ma ci sono anche decine e decine di appartamenti affittati a turisti e centinaia di persone che frequentano gli chalet ed i ristorantini sulla spiaggia. In estate tutti i posti auto vengono subito occupati dalle prime ore del mattino. Accade che qualcuno, pur di ricavare uno spazio per parcheggiare la propria auto lungo il muraglione, operazione anche complicata per la presenza di alberi, sposta l’intera batteria dei cassonetti negli stalli riservati ai disabili. Cassonetti che, quando vengono svuotati, dovrebbero essere rimessi al loro posto.