Pota un albero e si trancia un dito. Brutto infortunio per un 68enne

Mentre stava potando un albero con l’impiego di una forbice alimentata a batteria, si è tranciato la falange del dito pollice della mano sinistra. Vittima dell’infortunio un uomo di 68 anni. L’infortunio è accaduto nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 17,15 nelle campagne di Montalto Marche. I familiari della vittima dell’incidente hanno chiesto subito aiuto e sul posto, la centrale operativa del 118 ha inviato i sanitari della Potes di Offida che hanno messo la situazione sotto controllo, per bloccare l’emorragia. Considerata la delicatezza del caso, è tato chiesto l’intervento dell’eliambulanza il cui equipaggio ha stabilizzato l’uomo e l’ha trasportato all’ospedale di Ancona. Il sessantottenne è stato ricoverato nel reparto del professor Michele Riccio, primario del centro ricostruttivo e chirurgia della mano. Gli specialisti dovranno valutare l’eventuale possibilità di ricostruire l’arto amputato. L’uomo stava lavorando nel proprio terreno quando improvvisamente, forse a causa di una distrazione, la forbice gli ha reciso la prima falange del primo dito della mano sinistra. Infortuni simili non sono eventi eccezionali, purtroppo. Un caso simile, in questo periodo, accadde anche in contrada Montecantino di Massignano e anche in quel caso il paziente fu elitrasportato all’ospedale di Ancona.