Potature e pulizie sulla pista ciclabile, opera rimasta a metà

E’ un’opera rimasta a metà quella che il comune di Cupra Marittima e la polizia locale, speravano di realizzare lungo la pista ciclo pedonale, verso Grottammare, nel loro tratto di competenza. Per dare sicurezza e decoro alle migliaia di persone che abitualmente pedalano, corrono e camminano lungo la pista, era stato imposto ai proprietari degli appezzamenti di terreno che la costeggiano sul versante est, di rimuovere ogni pericolo (chiodi e staccionate ammalorate) e di procedere alla rimozione di eventuali rifiuti annidati fra la vegetazione di fare la manutenzione delle piante con relativa pulizia del terreno. Il primo passo, quella della sicurezza, è stato compiuto da tutti i titolari delle aree private, mentre solo qualcuno ha proceduto a una corretta potatura delle essenze arboree, pulizia del terreno e sistemazione degli steccati di legno. In qualche caso, per evitare l’attraversamento o anche eventuale caduta sul terreno privato, è stata montata una rete metallica verde che ben si intona nell’ambiente. Ora è una pista ciclabile a due marce, a tratti ordinata a regola d’arte e a tratti selvaggia. Era stato annunciato l’intervento diretto del Comune nei tratti abbandonati, ma per ora non si vedono sviluppi.