Potente petardo e vetri in frantumi: caccia al responsabile

Le forze dell’ordine stanno lavorando per identificare chi, la notte dell’ultimo dell’anno, ha fatto esplodere un potente petardo o una bomba carta all’incrocio tra via Mentana e via La Spezia, nel cuore di San Benedetto. L’onda d’urto ha mandato in frantumi i vetri di porte e finestre nel raggio di una quindicina di metri, compreso quello del portone di un’abitazione che si trova sul versante est della strada. Spaccati anche i vetri di un’abitazione al primo piano della palazzina che da sulla piccola area verde di via Mentana a ridosso di via Roma. Il potente boato vi è stato pochi minuti dopo la mezzanotte, mentre in piazza Matteotti era in corso il concerto organizzato dall’amministrazione comunale. I titolari delle case danneggiate hanno sporto denuncia ed ora si cerca di capire, anche attraverso le immagini della videosorveglianza cittadina, chi ha piazzato il potente petardo.