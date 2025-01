"Potenziare l’illuminazione per la sicurezza"

E’ nato nel quartiere, così come il sindaco Marco Fioravanti, e da sempre si è confrontato con lo stesso primo cittadino, essendo quasi coetanei, sui temi legati a Monticelli. Una zona, questa, che entrambi hanno nel cuore e che vorrebbero rilanciare nel migliore dei modi. E’ innegabile che l’amministrazione Fioravanti, sulla scia della giunta Castelli, abbia fatto molto per valorizzare il quartiere più popoloso della città. Ma tanto altro ci sarebbe ancora da fare, secondo il consigliere comunale Francesco Ameli, del Partito Democratico.

"A Monticelli sono necessari interventi mirati e chiarezza sulle coperture economiche per i progetti di maggiore portata – spiega il segretario provinciale dem –. In particolare, per quanto riguarda il ponte, mancano ancora i fondi per realizzare la viabilità di connessione con viale Tevere. È paradossale pensare di accedere al ponte attraverso l’area che attualmente è un parcheggio. Inoltre, su via del Commercio, è indispensabile trovare le risorse per l’abbassamento del sottopasso: senza questo intervento, rischiamo di avere una struttura incompleta, incapace di decongestionare viale dei Platani. Proprio su questo viale, poi, i lavori di riqualificazione sono in ritardo, nonostante dovessero già essere avviati da tempo. Oltre a recuperarne i tempi, riteniamo fondamentale il potenziamento dell’illuminazione per garantire maggiore sicurezza e vivibilità".

L’attenzione di Ameli, poi, si sposta anche su uno tra i temi evidenziati anche dai residenti, ovvero la sicurezza. "Riteniamo che sia necessario introdurre il vigile di quartiere, per prevenire reati e rafforzare il rapporto tra cittadini e istituzioni – prosegue il segretario provinciale e consigliere comunale del Pd –. A questo si aggiunge la mancanza di un vero spazio di socialità. In un quartiere che conta 15.000 persone, l’assenza di una piazza rappresenta una grave lacuna: serve un luogo fisico che possa diventare il cuore della comunità, favorendo l’incontro e la condivisione. Un altro tema rilevante, infine, riguarda le aree per lo sgambamento dei cani: quelle attualmente disponibili sono insufficienti, e da anni chiediamo l’ampliamento di questi spazi, ascoltando le esigenze dei residenti". Diverse necessità, dunque, delle quali la minoranza si è spesso fatta portavoce e che sicuramente verranno accolte dallo stesso sindaco Marco Fioravanti e dall’assessore ai lavori pubblici Marco Cardinelli.

Matteo Porfiri