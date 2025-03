Potenziata la tratta degli autobus per Porto d’Ascoli

Il comune di Monteprandone ha annunciato l’attivazione in via sperimentale, a partire da domani, di un potenziamento del servizio di trasporto che collegherà Porto d’Ascoli, Monteprandone e Centobuchi. Questo nuovo servizio risponde all’esigenza di garantire un collegamento più efficiente e veloce, in particolare sulla tratta Centobuchi - Monteprandone. Sarà inoltre potenziato il collegamento tra Monteprandone e Porto d’Ascoli, grazie all’utilizzo della SP71, che permette una maggiore rapidità nei collegamenti con Porto d’Ascoli, da dove è possibile accedere ai servizi urbani e suburbani di San Benedetto come i collegamenti per Martinsicuro, Grottammare e Cupra Marittima. Il servizio prevede 4 coppie di corse sul percorso Porto d’Ascoli - Monteprandone - Centobuchi e 4 coppie di corse sul percorso Monteprandone - Centobuchi con 20 fermate segnalate da apposite paline. Il nuovo servizio mira a rispondere alle esigenze di mobilità della cittadinanza, in particolare in vista del crescente numero di residenti a Centobuchi, che conta oltre 11.000 abitanti, e di Monteprandone, con circa 2.000 residenti.