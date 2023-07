Potenziato l’ufficio Postale Aumentano i servizi

Anche Monsampietro Morico, il piccolo borgo dell’entroterra Fermano, è rientrato nel progetto di Poste Italiane, denominato ‘Polis. Casa dei Servizi Digitali’ quale sinonimo di massima funzionalità sul territorio dell’ufficio postale, pronto ad erogare anche i principali servizi della pubblica amministrazione nei piccoli Comuni. Sono infatti terminati i lavori di adeguamento e ristrutturazione della sede postale a Monsampietro Morico ubicata in via Leoperdi 6, finalizzati alla realizzazione della postazione relazionale per i futuri servizi inerenti l’amministrazione pubblica. Un potenziamento questo, che ovviamente va ad incidere anche sul miglioramento della qualità di tutti i servizi e dell’accoglienza dei cittadini residenti a Monsampietro Morico. Poste Italiane informa pertanto che l’ufficio postale è tornato ad essere aperto al pubblico con il consueto orario: martedì e giovedì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45.

