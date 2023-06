"Poteva uccidermi in cella" Un detenuto accusa Binni

Prosegue davanti al tribunale di Ascoli il processo che vede Alvaro Binni accusato del tentato omicidio di un compagno di cella. Un fatto avvenuto il 22 settembre 2017 quando Binni era detenuto nel carcere di Marino per scontare la condanna a 15 anni per l’omicidio di Rossella Goffo. Secondo la Procura di Ascoli, Binni avrebbe aggredito un detenuto di 51 anni, con lui rinchiuso in una cella nel carcere ascolano. "Senza alcun motivo, visto che eravamo in buoni rapporti, quella mattina mi si è presentato di fronte, mi ha messo le mani al collo e, dicendomi ’tu non sai chi sono io’, ha stretto fino a farmi svenire" ha raccontato la vittima che all’epoca stava scontando in carcere una pena per tentato abuso sessuale ai danni di minori. Era anche un accanito fumatore. "Sì un pacchetto al giorno me lo faccio" ha ammesso il 51enne aggredito, alludendo al fatto che a Binni dava fastidio il fumo e per questo lo avrebbe preso per il collo. Ieri sono saliti sul banco dei testimoni alcuni operatori in servizio all’epoca dei fatti nel carcere di Ascoli, teatro della lite. In udienza era presente Binni, attualmente detenuto nel carcere di Teramo.

E’ stata sentita innanzitutto una psicologa che ha avuto modo di avere colloqui con Binni sia nel carcere di Marino sia in quello di Teramo dove è stato trasferito proprio a seguito dell’aggressione. La dottoressa ha riferito che proprio durante i colloqui a Teramo Binni si era lamentato del detenuto col quale aveva avuto la lite. "Mi disse che era stanco della detenzione e c’era questa persona che lo infastidiva sotto diversi punti di vista" ha detto la teste al collegio giudicate composto dai giudici Panichi, Proietti e Miccoli. Anche altri detenuti non avrebbero espresso all’epoca pareri lusinghieri nei confronti di questa persona. "Dicevano che non era pulito che era ’ambiguo’" ha detto la dottoressa. Sono stati sentiti anche due agenti di polizia penitenziaria. Hanno riferito che, dopo la lite, il detenuto aggredito era stato accompagnato in ospedale dal quale era stato dimesso ed aveva quindi fatto rientro in carcere dove sia lui che Binni vennero sentiti e i loro racconti sull’accaduto furono messi a verbale. Anche dal loro racconto, sollecitato dall’avvocato difensore Massimo Cappelli, è emerso che il detenuto aggredito aveva manifestato atteggiamenti non graditi dagli altri detenuti, ma che comunque questi episodi non erano stati sanzionati.

Peppe Ercoli