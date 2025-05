Poule Scudetto: solo 600 biglietti per i tifosi Samb al Morgagni di Forlì

Sono solo 600 i biglietti a disposizione dei tifosi della Samb per il primo match della Poule Scudetto di Forlì. Il settore ospiti del Morgagni ha una capienza di 879 posti e quindi ne sono stati concessi duecento in meno. Questa la decisione presa dalla Questura del capoluogo romagnolo dopo la riunione svoltasi nel tardo pomeriggio di ieri. I tagliandi saranno nominativi e non è prevista la vendita on line. Il prezzo è di 12 euro compresi i diritti di prevendita. Potranno essere acquistati solo ed esclusivamente nei punti vendita Vivaticket delle province di Ascoli Piceno e Teramo. Il fischio d’inizio dell’incontro è fissato per le ore 18. Nel caso in cui la Samb dovesse vincere o pareggiare, affronterà nel secondo turno domenica 18 maggio il Livorno. In caso contrario il match con i labornici si disputerà mercoledì 14 maggio. Intanto i rossoblù continuano ad allenarsi in vista del match in terra romagnola. A Forlì mancherà Sbaffo che a breve si sottoporrà ad un intervento chirurgico di pulizia al menisco del ginocchio destro. Zini continua a svolgere un lavoro differenziato e con ogni probabilità salterà l’incontro con la formazione biancorossa. In tal caso, la difesa potrebbe essere composta da Mattia Gennari e Leonardo Pezzola (al rientro dopo il turno di squalifica) con Zoboletti o Chiatante sulla corsia di destra e uno tra Marco Orfano, Simone Paolini o Ethan Bouah su quella mancina. Possibile il ritorno a centrocampo dal primo minuto di Kevin Candellori. Questo pomeriggio test in famiglia con la juniores al Ciarrocchi. Infine l’Atletico Mariner giocherà domenica alle ore 16.30 la gara di Play Out del campionato di Eccellenza contro il Monturano Campiglione allo stadio "Riviera delle Palme". Il Comune di San Benedetto del Tronto ha concesso, infatti, l’autorizzazione all’utilizzo dell’impianto. b.mar.