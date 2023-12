Povertà e clima: firmato il protocollo

Aumento Tari, contributo affitti e contrasto al consumo di suolo: il sindaco Antonio Spazzafumo e gli assessori Domenico Pellei e Andrea Sanguigni hanno sottoscritto il protocollo con le delegazioni sindacali per lo sviluppo delle future politiche fiscali, ambientali, dell’abitare e per le attività produttive. In rappresentanza dei sindacati Cgil, Cisl, Uil, Spi, Fnp e Uilp hanno preso parte al tavolo delle trattative Claudia Calvaresi, Maria Calvaresi, Teresa Cirillo, Maria Teresa Ferretti, Paolo Filiaci ed Ede Talanga. A tenere banco sono stati gli adeguamenti della Tari, resisi necessari a fronte dell’aumento dei costi di servizio: a tale proposito, l’amministrazione si è impegnata a mettere in atto una politica di blocco degli aumenti e a confermare le riduzioni per le fasce più deboli e per la nuova imprenditoria. In materia di politiche per la casa, è stato concordato di dare continuità ai sussidi per gli affitti e alle misure a sostegno per sfratti o morosità incolpevole. Sulle politiche per le attività produttive, è stato posto l’accento sulla necessità di alleggerire i percorsi burocratici per l’apertura di nuove attività e di prevedere forme di fiscalità di vantaggio. Infine il tavolo ha concordato sulla priorità di perseguire gli obiettivi della transizione verde, limitando il consumo di suolo e incentivando ove possibile l’impiego di mezzi di trasporto sostenibili. Particolare attenzione è stata rivolta agli interventi a contrasto dei cambiamenti climatici, come il potenziamento della rete fognaria per ridurre l’incidenza degli allagamenti.