Povertà ed esclusione, il rapporto

Si terrà venerdì, alle 17.30, nell’oratorio della chiesa di San Paolo, a Pagliare, l’incontro: ’L’anello debole. Rapporto 2022 su povertà ed esclusione sociale in Italia e nel territorio del Piceno’. Interverranno per i saluti tradizionali il sindaco Alessandro Luciani, nonché presidente dell’Unione dei Comuni della Vallata del Tronto, l’assessore ai servizi sociali Germana Gagliardi. Il moderatore dell’incontro sarà Lanfranco Norcini Pala. Tra i relatori Stefano Felice con l’argomento ’La povertà secondo i dati della rete Caritas italiana delle diocesi di Ascoli e San Benedetto’, Silvia Fabrizi della cooperativa ’On the road’ con ’I dati della tratta e dello sfruttamento. Strategie di inclusione’, Luigi Ficcadenti coordinatore dell’Ambito sociale XXIII "’Il Welfare con tutti’ e infine il vescovo Giampietro Palmieri su "L’ascolto sinodale delle persone povere e vulnerabili".