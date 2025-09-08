Povertà, il Banco alimentare: "Volontari contro lo spreco"

Il Banco alimentare delle Marche cerca volontari. La Fondazione recupera eccedenze di cibo e le ridistribuisce alle fasce più fragili attraverso circa 300 enti caritativi in tutte le Marche, attività per la quale ha avviato una campagna di reclutamento di nuovi volontari, presso il magazzino di San Benedetto. Stoccaggio, supporto amministrativo e accoglienza sono le mansioni dei volontari più richieste.

"Non è solo volontariato. È una catena di mani che aiutano, senza fare rumore". Nel segno di questa visione, la Fondazione Banco Alimentare Marche Ets dà il via a una campagna di reclutamento volontari presso il magazzino di San Benedetto (l’altro magazzino dell’associazione ha sede a Pesaro). I candidati potranno offrire supporto per la raccolta, la gestione logistica e la distribuzione di alimenti verso circa trecento enti caritativi del territorio. Fondazione Banco Alimentare Marche ETS, attiva dal 1993, opera in tutta la regione raggiungendo oltre 43 mila marchigiani in difficoltà.

Contrastare la povertà alimentare e promuovere un modello di economia circolare, ridando valore al cibo ed evitando sprechi è la finalità dell’organizzazione.

"Cerchiamo volontari appassionati, disposti a dedicare qualche ora in modo serio a un’opera di grande valore per il territorio marchigiano – spiega Salvatore Antonelli, direttore della Fondazione Banco Alimentare Marche Ets –. Le attività principali si concentrano prevalentemente per la distribuzione quotidiana di generi alimentari alle strutture caritative convenzionate. Dalle attività di magazzino e stoccaggio, smistamento, fino al sostegno amministrativo, che comprende la gestione documentale, dati, comunicazione e logistica".

Tra le competenze più utili, quelle amministrative e tecnologiche, con una buona conoscenza dell’uso di dispositivi informatici, Si cercano anche persone con la passione per il Fai da Te, pratiche e volenterose o che hanno maturato esperienza nel trasporto con patente B e C (cqc), per supporto, anche saltuario". L’impegno va da una a tre volte a settimana, oppure in occasione di eventi speciali, come la Giornata della Colletta Alimentare.

Per divenire volontario o ricevere maggiori informazioni, scrivere all’indirizzo direttore@marche.bancoalimentare.it