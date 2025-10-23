Pozzani carica la Samb: "Sono fiducioso"

Riavvolgendo il nastro dei ricordi sul derby tra Samb ed Ascoli non si può dimenticare quello disputato all’ottava giornata di andata al vecchio Ballarin nella stagione 1976-1977. Finì 1-1 con vantaggio di Francesco Chimenti su rigore e pareggio su punizione di Adelio Moro. Un calcio piazzato molto contestato con l’arbitro Michelotti di Parma che lo invertì, assegnandolo prima alla Samb e poi, non si sa per quale motivo, concederlo ai bianconeri. E da lì ecco il pareggio ospite che scatenò le immancabili polemiche. Era la Samb dei Vanello, Colomba, Battisodo senza dimenticare Chimenti, Ripa, Basilico e Simonato. Tra i pali c’era Flavio Pozzani (nella foto).

"La storia -racconta l’ex estremo difensore e preparatore dei portieri rossoblù- racconta questo. Era una partita equilibrata e non c’era nessuno che prevaleva in campo. Passammo in vantaggio con Chimenti dagli undici metri, poi Michelotti invertì, non so ancora per quale motivo, una punizione a nostro favore ed uscì il pareggio dell’Ascoli. E’ stato un match molto sentito e con tanto pubblico ma abbastanza corretto. La vigilia del derby, comunque, era stata molto carica. La sentivi l’importanza di questa partita e non c’era bisogno dello stimolo da parte dell’allenatore. Si prepara da sola e scendi in campo carico a mille".

Ed oggi dopo 39 anni torna il match con l’Ascoli. "E’ un derby – dice Pozzani – e come tale può succedere di tutto. La Samb parte leggermente sfavorita ma sono fiducioso. Noto, però, un ambiente troppo carico. Bisognerebbe essere un attimino più sereni e tranquilli e non vorrei che poi possano verificarsi conseguenze o fatti spiacevoli. Si tratta sempre di una partita di calcio. Giochiamola e chi è più bravo prevarrà. E poi – conclude Pozzani – si va avanti, perché il calcio continua e non si chiude con il derby".

Intanto la tifoseria rossoblù si sta organizzando per dare la giusta carica ad Eusepi e compagni in vista del derby con l’Ascoli. Per questo motivo la Curva Nord Massimo Cioffi invita tutti i supporters rivieraschi ad essere presenti sabato mattina alle ore 9.15 al Riviera delle Palme alla rifinitura. "Per la nostra città" è la chiosa del comunicato stampa. Intanto la formazione di Ottavio Palladini continua ad allenarsi al centro sportivo Orlando Marconi di Stella di Monsampolo. Il tecnico rivierasco sta provando tutte le possibili soluzioni tattiche da opporre al lanciatissimo undici di Tomei. In casa Samb c’è un ex Ascoli. Si tratta del centrocampista Simone Paolini. Prelevato da bambino dal Porto d’Ascoli in maglia bianconera ha esordito in B nella stagione 2016-2017 nel match con l’Avellino il 3 dicembre 2016, lanciato dal tecnico Alfredo Aglietti. Poi ecco la presenza con il Benevento cui si aggiungono anche otto panchine sempre tra i cadetti.

Benedetto Marinangeli