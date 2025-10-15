Pozzetto pericoloso, sopralluogo

Nelle scorse settimane ci siamo occupati dei gravi danni presenti nei pozzetti posti lungo la strada che costeggia la tribuna Mazzone dello stadio Del Duca, dal ponte di Rozzi fino al semaforo. A distanza di pochi giorni la situazione è ulteriormente peggiorata con le fessurazioni che, già evidenti, si sono ulteriormente allargate, di fatto acuendo la situazione di pericolo in cui versa il tratto di strada (purtroppo non il solo in città). Il disagio maggiore riguarda i mezzi a due ruote, biciclette, scooter e moto, i cui conducenti rischiano di trovarsi in seria difficoltà dovessero centrare le fessure, benché ormai veramente tanto evidenti. Problema più serio ancora, però, all’imbrunire e di notte quando, nonostante l’illuminazione pubblica (comunque fievole) è facile centrare le buche presenti sui pozzetti, con potenziale perdita di equilibrio. Nei giorni scorsi sono giunte diverse segnalazioni al comando della Polizia Locale che ha effettuato un sopralluogo segnalando il problema agli uffici competenti. Il fatto è che quei pozzetti sono stati realizzati male fin dall’inizio e nel tempo sono state messe le classiche ‘pezze’, con asfalto che però nel giro di poco tempo, visto l’elevato traffico, si danneggia a stretto giro. Occorre dunque un intervento più importante su tuti i pozzetti a ridosso della tribuna Mazzone dello stadio Del Duca, ma per eseguirlo è necessario chiudere al transito la strada, almeno per una mezza giornata. Per cui la riflessione in Comune è attualmente quella di individuare una giornata per dare seguito al lavoro necessario, visto la pericolosità evidente della situazione che rende l’intervento degli operai non più ulteriormente rinviabile.

p. erc.