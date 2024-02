"Pozzo incustodito pericoloso per bambini e animali"

La presenza di un pozzo non adeguatamente custodito non distante dalla pista ciclabile di via Monte Conero, vicino alla piattaforma di sollevamento delle acque, è stata segnalata al comune di San Benedetto e alla nostra redazione, da una prof che abita in zona. "Il pozzo costituisce rischio e pericolo per bambini e animali – scrive la prof –. Il terreno circostante il pozzo presenta smottamenti e buche profonde. Dello stato del pozzo ha preso visione mio marito che si è apprestato a sollecitare i nipotini a non avvicinarsi. Spero che chi di competenza possa intervenire per salvaguardare la pubblica incolumità di qualsiasi essere vivente che possa passare incautamente nei pressi del pozzo stesso". Di eventi collegati alla presenza di pozzi non protetti in modo adeguato sul territorio, ne sono accaduti diversi. L’ultimo caso il 4 dicembre scorso lungo via Monte Aquilino, in zona Ragnola, dove un uomo di 37 anni è precipitato in un pozzo profondo 7 metri e si è salvato solo perché non vi era più acqua. E’ stato un soccorso complicato quello compiuto dai vigili del fuoco che l’hanno tirato fuori e consegnato ai sanitari dell’eliambulanza per trasportarlo all’ospedale di Ancona, a seguito delle fratture e contusioni subite. In precedenza era stato il cane di un cacciatore a precipitare in un pozzo nella zona artigianale tra San Benedetto e Acquaviva.