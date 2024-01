’Praesentia’, cashback per il sociale

A braccetto sociale, commercio e professionismo, con l’App ’Praesentia’, che dopo aver registrato circa 1.100 cittadini iscritti e 100 adesioni, tra attività commerciali e liberi professionisti nei primi dieci mesi di attività, in vista dell’ampliamento del circuito si aggiorna con un’interfaccia più intuitiva. E’ un progetto in cui crede il Comune di San Benedetto, presentata dagli Assessori alle Attività Produttive e alle Politiche Sociali, rispettivamente Laura Camaioni e Andrea Sanguigni, i quali hanno illustrato l’iniziativa con il psicologo Raniero Di Gregorio, ideatore del Circuito, dell’Associazione di Promozione sociale Praesentia: "Mette insieme esercizi commerciali e liberi professionisti di tutti i settori economici, dando visibilità alle attività di vicinato attraverso un circuito cashback trasversale, di cui possono beneficiare tutti i cittadini e, al contempo, raccoglie risorse in un fondo sociale a disposizione della città per la realizzazione di iniziative sociali", hanno spiegato. E’ la prima app in Europa di questo tipo: scaricabile sul proprio telefono da tutti gli store, consente, esibendo il QR code di riferimento nelle attività che aderiscono al circuito, di ottenere numerosi vantaggi e contemporaneamente di fare del bene. Per Raniero Di Gregorio "sono numerosi benefici che questo porterà alla comunità sambenedettese, offrendo a ciascun utente una panoramica completa di tutte quelle aderenti, opportunamente geolocalizzate e immediatamente contattabili grazie al collegamento diretto tramite WhatsApp. Per ogni acquisto effettuato l’utente riceverà un credito cashback e una cifra di pari entità sarà riversata nel fondo sociale. Da un lato, si ottengono risparmi, dall’altro si accumulano risorse da impiegare in progetti a beneficio di tutta la comunità". "L’obiettivo del progetto – ha detto l’assessore Camaioni – è di mettere insieme attività commerciali e liberi professionisti, incentivandone la digitalizzazione e spingendoli verso lo sviluppo di e-commerce". "Il risvolto sociale del progetto vuol essere un volano ulteriore alla sua diffusione e all’utilizzo dell’applicazione" ha aggiunto l’assessore Sanguigni.

Stefania Mezzina